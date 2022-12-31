Общество

В Волгоградской области запретили запуски дронов

Общество 31.12.2022 10:26
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31.12.2022 10:26



В Волгоградской области с 28 декабря запрещено использование беспилотных воздушных судов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона Андрея Бочарова, запрет касается беспилотников всех видов независимо от их массы.

Как поясняется в документе, такое решение принято на основании Указа президента от 19 октября о введении режима повышенной готовности в Волгоградской области, а также  рекомендаций оперативного штаба Волгоградской области в целях усиления охраны общественного порядка. Как стало известно ИА "Высота 102", предложение о запрете использования беспилотников было высказано также по итогам координационного совещания с силовыми структурами.

Напомним, указом от 19 октября президент наделил правом  субъекты принимать самостоятельные решения в сфере безопасности на основании решений коллегиальных органов по защите правопорядка.


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