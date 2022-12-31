В Волгоградской области запретили запуски дронов









В Волгоградской области с 28 декабря запрещено использование беспилотных воздушных судов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона Андрея Бочарова, запрет касается беспилотников всех видов независимо от их массы.





Как поясняется в документе, такое решение принято на основании Указа президента от 19 октября о введении режима повышенной готовности в Волгоградской области, а также рекомендаций оперативного штаба Волгоградской области в целях усиления охраны общественного порядка. Как стало известно ИА "Высота 102", предложение о запрете использования беспилотников было высказано также по итогам координационного совещания с силовыми структурами.







Напомним, указом от 19 октября президент наделил правом субъекты принимать самостоятельные решения в сфере безопасности на основании решений коллегиальных органов по защите правопорядка.

