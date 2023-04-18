Общество

В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром Лобановым

Общество 18.04.2023 11:30
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18.04.2023 11:30


В Волгоградской области сегодня, 18 апреля, в последний путь провожают погибшего в спецоперации мобилизованного Александра Лобанова. Как сообщает ИА «Высота 102», рядового похоронят в Дубовском районе. 

— Церемония прощания пройдет сегодня в 12.00 в местном ДК. Александра мобилизовали одним из первых. Он погиб 25 марта, — рассказал информагентству глава Пичужинского сельского поселения Николай Климешов. — Со слов сослуживцев, в тот день его ранило, ребята стали его эвакуировать и всех накрыло артиллерией. До частичной мобилизации Александр работал в частной охране в Волгограде. Раньше здесь в районе занимался животноводством вместе с женой. Потом они развелись. У него остались взрослая дочь, мама, сестра. 

Известно, что Александр Лобанов в зоне боевых действий был стрелком. Срочную службу он проходил четверть века назад. 20 апреля ему могло исполниться 45 лет. 

Фото и коллаж: Александр Лобанов/ok.ru / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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