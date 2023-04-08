Общественник и бизнесмен Андрей Куприков опубликовал в своем Telegram-канале подробности последнего боя 26-летнего Артема Павлущенко, погибшего в зоне проведения СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», погибший офицер был одноклассником старшего сына Куприкова.

— Во время выполнения боевой задачи Артем получил ранение, но продолжил бой. После очередного минометного обстрела Артем, несмотря на ранение, первым пытался оказать помощь раненым товарищам, оказавшимся в самом опасном месте обстрела. Во время спасения он получил множественные ранения и погиб, с честью выполнив свой долг перед Родиной, — цитирует информагентство пост Куприкова. — Артем рожден был воином и защитником. Есть такая порода людей, цельных, сильных, целеустремленных, готовых спасать и защищать, не считаясь с опасностью и не думая о себе. На таких стоит и держится государство.

По словам известного в городе общественника, Артем погиб геройски, до последней минуты оставаясь мужчиной и солдатом.

— Талантливый парень мог выбрать себе любой путь и построить успешную карьеру. С детства у него многое получалось и многое давалось, но он выбрал судьбу офицера. Герой и гордость нации, — сообщает Андрей Куприков. — Мне трудно писать эти строки. Вся наша семья восприняла это горе как личную трагедию, да и как иначе, когда погибают ровесники твоих детей. Низкий поклон маме Артема, Инне Васильевне. Гордимся честью быть знакомыми с этой семьей, что наш сын учился вместе с героем и достойным человеком.

Куприков высказал надежду, что школа, в которой учился Артем, выступит с инициативой увековечения памяти погибшего бойца.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что офицера похоронили на Центральном кладбище Волгограда. По словам учительницы Артема, он серьезно занимался карате и стал чемпионом Европы, а в школьные годы увлекался программированием и английским.

Артем Павлущенко — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. В зоне СВО боевых был в составе одного из штурмовых отрядов.

Фото: Инна Миронова / vk.com