







В Новоаннинске Волгоградской области простятся с участником СВО Вячеславом Выборновым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, Вячеслав погиб 16 марта, до конца выполнив свой воинский долг, проявив мужество и героизм.





Вячеслав Выборнов родился в 1975 году в Узбекистане. Там же окончил школу и профессиональное училище. В 1993 году был призван на срочную военную службу. В 2002 году переехал с семьёй в Новоаннинский. Был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.







В начале марта Вячеславу Выборову исполнилось 48 лет. У него остались супруга и двое сыновей.

21 октября 2022 года Вячеслава мобилизовали. Его направили на службу в 404-й мотострелковый полк.Похоронят героя в пятницу, 24 марта. В 11 часов состоится отпевание. В 12 часов - траурный митинг и похороны.Проститься с Вячеславом можно будет по адресу: пер. Баррикады, 36.- Вместе со всеми новоаннинцами мы скорбим по погибшему Вячеславу Выборнову и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.Вечная память настоящему воину, защитнику Родины! – говорится в сообщении районной администрации.