Под колокола, молитвы и поклоны: тысячи волгоградцев прошли крестным ходом по центру города

В Волгограде сегодня, 16 апреля, в праздник Светлой Пасхи состоялся крестный ход, в котором приняли участие больше 2000 человек. Ликующая толпа прошла по центральным улицам города под молитвы и песнопения, окропление святой водой и поклоны. Лучшие кадры — в фоторепортаже ИА «Высота 102».









Шествие взяло начало у храма святого пророка Иоанна Предтечи. Впереди шли представители духовенства, казаки, совсем юные кадеты, сотрудники МЧС, которые несли иконы и укрепленные на древках полотнища с изображением Христа или святых.









Процессия с молитвами и окроплением встречающихся по пути людей святой водой проследовала к Аллее Героев. В основе традиции крестного хода лежит вера в силу общей молитвы, совершаемой во время шествия. Также люди совершали пасхальные песнопения.









Случайные прохожие или праздно прогуливавшиеся горожане, увидев набиравшую силу толпу, останавливались и совершали поклоны, крестные знамения. Кто-то без сомнений и вопросов присоединялся к верующим.









В колонне можно было заметить людей разных возрастов от юношества до глубоких седин, мам с колясками, пап с детьми на руках и на шее. Общественный порядок при движении крестного хода охраняли полицейские ГУ МВД России по Волгоградской области.









Когда процессия приблизилась к пешеходному переходу, ведущему к площади Павших борцов, то движение автомобилей пришлось остановить на 15 минут — тысячи волгоградцев устремились к храму Александра Невского.









Под звук колоколов больше 2000 тысяч волгоградцев собрались у входа в Александро-Невский собор, где совершится Великая Пасхальная вечерня, а после богослужения состоится раздача Благодатного огня.





Фото: Павел Мирошки ИА «Высота 102»

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