Бочаров посетил Пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе





Сотни православных жителей Волгограда в ночь на 16 апреля собрались в храме Александра Невского на торжественное Пасхальное богослужение. Как сообщает ИА «Высота 102», в их числе оказался и губернатор региона Андрей Бочаров. Также среди встречающих светлое пасхальное воскресенье в возрожденном соборе – депутаты и чиновники, представители силовых ведомств.

Так, в Александро-Невский собор на богослужение Андрей Бочаров прибыл с главой Волгограда Владимиром Марченко. В числе присутствующих в храме замечены заместитель губернатора Геннадий Шевцов, спикер гордумы Владлен Колесников, депутаты. Кроме того, в штатском на службе присутствуют в соборе начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, начальник регионального ГУ МВД России Дмитрий Вельможко, начальник Волгоградской академии МВД России Роман Павленков.





Торжественное Пасхальное богослужение в храме Александра Невского возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. В день Светлого Христова Воскресения, 16 апреля, напомним, в центре Волгограда состоится общегородской Пасхальный Крестный ход – шествие стартует в 16:30 от храма святого пророка Иоанна Предтечи и завершится к 17.00 у собора Александра Невского, где будет совершена Великая Пасхальная вечерня. После богослужения состоится раздача Благодатного огня.

Добавим, что для безопасности в этом году колонны Крестного хода будут формироваться после прохождения рамок металлодетекторов у храма Иоанна Предтечи. Рамки будут располагаться на подходе к храму со стороны улицы Краснознаменской. Пройдет Крестный ход по огороженной территории, обеспечивать порядок будут сотрудники ГУ МВД.