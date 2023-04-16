Общество

Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с Пасхой

Общество 16.04.2023 17:12
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16.04.2023 17:12


Волгоградцы сегодня, 16 апреля, поздравляют друг друга со светлым христианским праздником торжества жизни и духа. Глава региона Андрей Бочаров тоже не остался в стороне и обратился ко всем православным жителям города и области с теплыми словами.

Уточняется, что губернатор лично позвонил Владыке Герману, чтобы поздравить его с великим праздником, пожелав в ходе беседы здоровья и благополучия. Также поздравления от первого лица приняли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, а также епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. В их лице Бочаров поздравил и всех православных волгоградцев с праздником Светлой Пасхи.

В восстановленном соборе Александра Невского в Волгограде прошло ночное пасхальное богослужение. Службу посетил среди прочих и губернатор. Лучшие кадры — в фоторепортаже ИА «Высота 102». 

В 16.30 сегодня от храма Иоанна Предтечи запланировано шествие до Александро-Невского собора, где совершится Великая Пасхальная вечерня, а после богослужения состоится раздача Благодатного огня.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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