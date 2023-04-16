Ночное пасхальное богослужение в фоторепортаже ИА «Высота 102»

В соборе Александра Невского в Волгограде прошло ночное пасхальное богослужение — самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Священники в белых одеждах, торжественная тишина, перемежаемая молитвами и десятки верующих — в фоторепортаже ИА «Высота 102».









Праздничное богослужение начинают не сразу в полночь с субботы на воскресенье, а чуть раньше. Все пришедшие в целях безопасности проходили через рамки металлодетекторов.









Внутри полутемного храма — десятки волгоградцев с зажженными свечами. Наравне со всеми службу посетили и первые лица города, в том числе руководство силового блока и губернатор Андрей Бочаров.









Пасхальная служба — самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Ровно в полночь священнослужители тихо поют стихиру о воскресении Спасителя мира.









Еще одна важная часть пасхальной ночи — шествие навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход проводят вокруг здания храма.









После праздничного ночного богослужения начинается утреня, которая продолжается Божественной литургией.

















































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»