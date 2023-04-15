







На киле самолета, который накануне совершил рейс из Волгограда в Новосибирск, не досчитались двух статических разрядников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, отсутствие устройств было обнаружено в ходе послеполетного осмотра борта самолета Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», приземлившегося в аэропорту Толмачево. Полет произошел без происшествий. Отсутствие двух разрядников не является критичным для самолетов, где обычно устанавливают от нескольких десятков до нескольких сотен подобных устройств.



Справка. Электростатические разрядники – это устройства, которые используются для управления статическим электричеством, возникающем на поверхности самолета. Они создают электрическое поле, которое помогает разрядить накопленные во время полета заряды. В противном случае накопленное во время полета электричество может угрожать жизни людей и влиять на качество связи.