«Она уже родила третьего»: в Котово осудили женщину за истязание двухлетней дочки





Котовский районный суд Волгоградской области накануне вынес приговор 30-летней Валентине Ч., которая обвинялась в истязании малолетней дочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, женщина систематически наносила своей дочери удары кожаным ремнем с металлической бляшкой по телу, руками по губам и лицу за «непослушание» ребенка и «нарушение установленных самой подсудимой правил». В результате на теле двухлетнего ребенка были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ссадины, а ребенку были причинены физические и психические страдания. Экспертиза обнаружила 22 следа истязания малолетней. Котовский районный суд Волгоградской области накануне вынес приговор 30-летней Валентине Ч., которая обвинялась в истязании малолетней дочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, женщина систематически наносила своей дочери удары кожаным ремнем с металлической бляшкой по телу, руками по губам и лицу за «непослушание» ребенка и «нарушение установленных самой подсудимой правил». В результате на теле двухлетнего ребенка были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ссадины, а ребенку были причинены физические и психические страдания. Экспертиза обнаружила 22 следа истязания малолетней.





Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», вопиющая история произошла в Котово осенью прошлого года. В больницу попали двое детей – двухлетняя девочка и пятилетний мальчик-инвалид. На теле младшей девочки были обнаружены следы систематических избиений. Как выяснилось, побои наносила ее мать – Валентина Ч., являвшаяся сиротой. Женщина рожала детей от разных сожителей и «воспитывала» свою дочь тумаками. Местные жители подозревали, что детские пособия являлись единственным источником существования женщины и ее мужчин.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, с возложением на нее дополнительных обязанностей. При этом было учтено то обстоятельство, что она совершила преступление в состоянии беременности и полностью признала свою вину. Также на решение суда повлияло наличие у нее ребенка – Валентина Ч. родила его в период рассмотрения дела в суде. Решение суда не вступило в законную силу.СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело об истязании, у так называемой мамаши детей изъяли. Правоохранительные органы заявляли также о намерении дать оценку действиям органов опеки и сотрудников других учреждений, которые должны были контролировать семью. Пострадавшая девочка посещала детский сад, однако синяки на теле ребенка воспитателей не встревожили. О своих подозрениях в нестандартных методах воспитания ребенка сообщил врач-педиатр, который увидел следы побоев на девочке.