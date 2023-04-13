Экономика

В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%

Экономика 13.04.2023 14:27
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13.04.2023 14:27


Рекордное повышение цен на бананы зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за неделю стоимость экзотических фруктов выросла почти на 10%. Теперь средняя стоимость бананов, по данным ведомства, составляет 105,97 рублей за килограмм. При этом в некоторых супермаркетах они продаются уже за 120 рублей. 
Также за неделю выросли цены на морковь – почти на 6% (до 33,78 рубля за кг). Продолжили дорожать огурцы – на 4% (178,64 рубля за кг), помидоры – на 1,36% (194,55 рубля за кг), капуста – на 2,23% (21,37 рубля за кг). 
В то же время в регионе подешевел лук – почти на 5% (42,27 рубля за кг) и свекла – на 16,6% (до 33,77 рубля за кг). 
Перед Пасхой в Волгоградской области снизились цены на яйца – на 3,2% (до 74,59 рублей за десяток). В то же время в регионе стал дорожать хлеб и хлебобулочные изделия. Рост составил чуть более 1%.

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