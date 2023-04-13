Общество

Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страны

Общество 13.04.2023 12:10
0
13.04.2023 12:10



Сегодня, 13 апреля, пыльная пелена окутала Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис погоды Ventusky, отголоски пыльной бури, которая идет в Казахстане, наблюдают сегодня жители Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Из-за серой дымки затруднена видимость. Ухудшает ситуацию и сильная облачность.



В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что накануне пыльная буря бушевала и в Калмыкии.
Фото: архив ИА «Высота 102» / скриншот Ventusky

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.04.2023 16:39
Общество 13.04.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 14:04
Общество 13.04.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 14:03
Общество 13.04.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 13:56
Общество 13.04.2023 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 12:27
Общество 13.04.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 11:02
Общество 13.04.2023 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:49
Общество 13.04.2023 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:41
Общество 13.04.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:02
Общество 13.04.2023 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 07:45
Общество 13.04.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 20:35
Общество 12.04.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 20:01
Общество 12.04.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 19:05
Общество 12.04.2023 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 19:02
Общество 12.04.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 17:59
Общество 12.04.2023 17:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:39
В Волгограде отремонтируют дворы 94 многоэтажек за 250 млн: полный списокСмотреть фотографии
16:35
Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 летСмотреть фотографии
14:52
Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%Смотреть фотографии
14:04
Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автоСмотреть фотографии
13:56
44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследствуСмотреть фотографии
12:27
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Увидели в поле: СК начал проверку по факту смерти пропавшей камышанкиСмотреть фотографии
12:10
Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страныСмотреть фотографии
11:48
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Аркадий Григорян останется в СИЗО до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгограде экс-чиновников районной администрации осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:02
«Вдохновляй и действуй»: сотрудники РУСАЛа могут получить до ста тысяч рублей на воплощение волонтерского проектаСмотреть фотографии
10:53
Нашли в подъезде. В Волгограде зарезали участника боевых действий на УкраинеСмотреть фотографии
10:25
РПН: предприятие в Волжском залило территорию нефтепродуктамиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде водитель сбил 12-летнюю девочку на велосипеде и скрылсяСмотреть фотографии
09:49
Сэкономить в один клик: волгоградцам рассказали о бесплатной доставке от ВкусВиллаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде для участников СВО ввели еще одну льготуСмотреть фотографии
09:36
В Камышине нашли мертвой пропавшую два дня назад женщину с протезомСмотреть фотографии
09:02
В Кировском и Советском районах Волгограда с 21 по 23 апреля отключат водуСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде отменили матч «Ротора» и «Ессентуков»Смотреть фотографии
07:45
Волгоградстат изучит рацион питания 680 семейСмотреть фотографии
20:35
Волгоградца не выпустили за границу из-за долга по налогамСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде расширят территорию облбольницы №1Смотреть фотографии
19:05
Чтобы оценить красоту, надо смотреть издалека: волгоградец создал из бисера портрет Юрия ГагаринаСмотреть фотографии
19:02
«Все мы видим прогресс»: общественники о выступлении волгоградского губернатораСмотреть фотографии
17:59
«Вакцина не поможет»: волгоградцев предупредили об опасности в лесуСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде с осужденного за присвоение средств СРО взыскали 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:06
Волгоградцы смогут оспорить повестки в военкомат на ГосуслугахСмотреть фотографии
 