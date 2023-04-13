Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страны

Общество 13.04.2023 12:10
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13.04.2023 12:10
Сегодня, 13 апреля, пыльная пелена окутала Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис погоды Ventusky, отголоски пыльной бури, которая идет в Казахстане, наблюдают сегодня жители Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Из-за серой дымки затруднена видимость. Ухудшает ситуацию и сильная облачность.
В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что накануне пыльная буря бушевала и в Калмыкии.
Фото: архив ИА «Высота 102» / скриншот Ventusky
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