Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страны









Сегодня, 13 апреля, пыльная пелена окутала Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис погоды Ventusky, отголоски пыльной бури, которая идет в Казахстане, наблюдают сегодня жители Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Из-за серой дымки затруднена видимость. Ухудшает ситуацию и сильная облачность.













В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что накануне пыльная буря бушевала и в Калмыкии.

Фото: архив ИА «Высота 102» / скриншот Ventusky



