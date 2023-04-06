В ТРЦ Волгограда женщина покусала фельдшеров скорой помощи









Дикая история произошла 5 апреля в ТРЦ «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, в скорую помощь около четырех часов дня поступил вызов в торгово-развлекательный центр.







Во время выполнения бригадой неотложки профессиональных обязанностей неизвестная женщина набросилась на двух фельдшеров и покусала их.







Пострадавшие сотрудники скорой помощи обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у одного из фельдшеров укушенную рану голеностопа, а у его коллеги – укушенную рану пальца правой кисти.







В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что медики получили необходимую помощь и находятся на амбулаторном лечении.





Собственный источник ИА "Высота 102" пояснил, что укусила фельдшеров молодая девушка, которая находилась в неадекватном состоянии. Ее доставили в одну из больниц Дзержинского района.

