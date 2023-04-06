В Волгограде иномарка после удара снесла дорожного рабочего













Автомобиль «Субару» под управлением 64-летнего водителя столкнулся с «БМВ», за рулем которого находился 28-летний мужчина. Молодой человек начал движение через перекресток на зеленый сигнал светофора.







Фото ГУ МВД по Волгоградской области После столкновения автомашину «Субару» отбросило на дорожного рабочего. Мужчина и 64-летняя пассажирка «Субару» госпитализированы.

51-летний дорожный рабочий пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 10-36 ч. на проспекте Жукова.