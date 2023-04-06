Происшествия

В Волгограде иномарка после удара снесла дорожного рабочего

Происшествия 06.04.2023 10:02
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06.04.2023 10:02



51-летний дорожный рабочий пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 10-36 ч. на проспекте Жукова. 

Автомобиль  «Субару» под управлением 64-летнего водителя  столкнулся с «БМВ», за рулем которого находился 28-летний мужчина. Молодой человек  начал движение через перекресток на зеленый сигнал светофора. 

После столкновения автомашину «Субару» отбросило на дорожного рабочего.  Мужчина и  64-летняя пассажирка  «Субару» госпитализированы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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