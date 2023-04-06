В Волгограде иномарка после удара снесла дорожного рабочего

Происшествия 06.04.2023 10:02
0
06.04.2023 10:02
51-летний дорожный рабочий пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 10-36 ч. на проспекте Жукова.
Автомобиль «Субару» под управлением 64-летнего водителя столкнулся с «БМВ», за рулем которого находился 28-летний мужчина. Молодой человек начал движение через перекресток на зеленый сигнал светофора.
После столкновения автомашину «Субару» отбросило на дорожного рабочего. Мужчина и 64-летняя пассажирка «Субару» госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
На площади Ленина в Волгограде «Шкода» влетела в бетонную стену06.04.2023 14:18
Происшествия 06.04.2023 14:18
В Волгограде УФСБ и полиция задержали 17-летнего курьера мошенников05.04.2023 19:11
Происшествия 05.04.2023 19:11
Неизвестный разбил стекла и порезал колеса машин на парковке в Волжском05.04.2023 09:57
Происшествия 05.04.2023 09:57
Двое подростков попали под колеса авто в Волгограде05.04.2023 09:33
Происшествия 05.04.2023 09:33
В Волгоградской области из карьера подняли два трупа во внедорожнике04.04.2023 23:09
Происшествия 04.04.2023 23:09
В Волгограде две женщины и 3-летний ребенок отравились угарным газом04.04.2023 20:09
Происшествия 04.04.2023 20:09
В Волгоградской области нашли мертвым сельского главу Сергея Литвиненко04.04.2023 17:43
Происшествия 04.04.2023 17:43
В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенка04.04.2023 16:03
Происшествия 04.04.2023 16:03
В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видео04.04.2023 12:22
Происшествия 04.04.2023 12:22
В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огня04.04.2023 08:52
Происшествия 04.04.2023 08:52
В облздраве сообщили состояние волгоградки, зарубленной топором03.04.2023 18:56
Происшествия 03.04.2023 18:56
В километре от Волгограда 3 апреля насмерть разбился водитель иномарки03.04.2023 17:57
Происшествия 03.04.2023 17:57
В Волгограде школьник ударил женщину топором из-за громкой музыки03.04.2023 16:46
Происшествия 03.04.2023 16:46
Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного пса03.04.2023 12:19
Происшествия 03.04.2023 12:19
В Волжском большегруз снес трамвайную линию и светофор03.04.2023 12:19
Происшествия 03.04.2023 12:19