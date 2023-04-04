Общество

В Волгоградской области увековечат память о трех бойцах, погибших в СВО

Общество 04.04.2023 21:19
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04.04.2023 21:19


В администрации Камышинского района Волгоградской области сегодня, 4 апреля, состоялось заседание, на котором обсудили увековечение памяти погибших в специальной военной операции военнослужащих. 

— Было рассмотрено и удовлетворено четыре ходатайства. Три из них — о размещении мемориальных досок, поступивших от коллективов 56-й и 31-й школ Петрова Вала, где учились погибшие в зоне спецоперации Артем Сыров и Андрей Киприн, а также родительского комитета выпускников школы № 31, чьи дети занимались в одном классе с Алексеем Калианиди, — рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации. — Инициативная группа петроввальцев вышла еще и с предложением об установке памятного камня в честь старшего прапорщика Андрея Киприна.

Уточняется, что заседание прошло под председательством замглавы Камышинского района по социальным вопросам Татьяны Даниловой. 

Ранее информагентство сообщало о бойцах, отдавших свои жизни на поле боя при выполнении задач в зоне СВО. Так, 31-летний уроженец Петрова Вала младший сержант Артем Сыров служил разведчиком-радиотелефонистом и погиб от разрыва гранатометного снаряда. Земляк Артема 43-летний старший прапорщик Андрей Киприн посмертно представлен к государственной награде. 

Морской пехотинец Алексей Калианиди отправился на фронт по частичной мобилизации. Вместе с сыном на передовую отправился и его отец Василий. В одном из боев они подорвались на мине

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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