В Волгоградской области увековечат память о трех бойцах, погибших в СВО

В администрации Камышинского района Волгоградской области сегодня, 4 апреля, состоялось заседание, на котором обсудили увековечение памяти погибших в специальной военной операции военнослужащих.

— Было рассмотрено и удовлетворено четыре ходатайства. Три из них — о размещении мемориальных досок, поступивших от коллективов 56-й и 31-й школ Петрова Вала, где учились погибшие в зоне спецоперации Артем Сыров и Андрей Киприн, а также родительского комитета выпускников школы № 31, чьи дети занимались в одном классе с Алексеем Калианиди, — рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации. — Инициативная группа петроввальцев вышла еще и с предложением об установке памятного камня в честь старшего прапорщика Андрея Киприна.

Уточняется, что заседание прошло под председательством замглавы Камышинского района по социальным вопросам Татьяны Даниловой.

Ранее информагентство сообщало о бойцах, отдавших свои жизни на поле боя при выполнении задач в зоне СВО. Так, 31-летний уроженец Петрова Вала младший сержант Артем Сыров служил разведчиком-радиотелефонистом и погиб от разрыва гранатометного снаряда. Земляк Артема 43-летний старший прапорщик Андрей Киприн посмертно представлен к государственной награде.

Морской пехотинец Алексей Калианиди отправился на фронт по частичной мобилизации. Вместе с сыном на передовую отправился и его отец Василий. В одном из боев они подорвались на мине.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»