На Украине погиб старший прапорщик из Волгоградской области Андрей Киприн

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в спецоперации 43-летнего старшего прапорщика Андрея Киприна. Как сообщает ИА «Высота 102», военного посмертно представили к государственной награде.

— В Петровом Вале состоялись похороны старшего прапорщика Андрея Владимировича Киприна, погибшего в ходе специальной военной операции, — сообщили информагентству в администрации Камышинского района. — На траурной церемонии его супруге передан орден Мужества, которым Киприн был награжден посмертно.

Известно, что прощание с военнослужащим прошло 7 марта Прощание в 13.00 в Петровом Вале. Погибшему было всего 43 года.

Фото: zpobeda.ru

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