В Волгограде сегодня, 2 марта, родным и близким погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса военнослужащих передали 11 орденов Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», высокие государственные награды впервые сегодня переданы, в том числе, членам семей мобилизованных волгоградцев, павших на поле боя.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно к наградам представлены:

— сержант Власенко Никита Иванович

— младший сержант Савенков Борис Геннадьевич

— ефрейтор Агарков Геннадий Иванович

— рядовой Сидоренко Александр Александрович

— рядовой Алексеев Сергей Сергеевич

— рядовой Забалуев Александр Васильевич

— рядовой Калианиди Алексей Васильевич

— рядовой Кузьмин Александр Николаевич

— рядовой Лысенко Константин Александрович

— рядовой Поклонский Роман Юрьевич

— рядовой Саратовцев Михаил Николаевич







Ордена Мужества передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.









— Он был контрактником. Сразу после прохождения срочной службы он сказал: «Я иду служить. Это мое», — рассказала вдова погибшего в СВО сержанта Никиты Власенко Марина. — Хотел после спецоперации пойти на повышение, но так сложилась у нас судьба.









Младший сержант Борис Савенков погиб в зоне боевых действий в начале октября 2022 года.

— Боря служил по контракту. В спецоперации участвовал с самого начала. В сентябре приезжал на пару дней домой. Нам, конечно, было страшно опять его туда отпускать, но он сказал: «Как я не поеду? Там пацаны тоже все домой хотят. Я их не брошу. Как я им в глаза буду смотреть?» — вспоминает сестра погибшего Анна.









Призванного по частичной мобилизации 23-летнего Геннадия Агаркова похоронили на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.

— Выполняя приказ командования в специальной военной операции старший разведчик-наводчик ефрейтор Агарков не отступил от своего воинского долга, — сообщили в ходе церемонии.









Рядового Александра Сидоренко похоронили в ноябре в Волжском. Известно, что наш земляк после срочной службы остался на контракт.

— Механик-водитель, гранатометчик взвода связи рядовой Сидоренко выполнил воинский долг с честью и отвагой. До конца остался верным воинской присяге, — рассказали при передаче ордена Мужества.









Следующую госнаграду из рук военкома получила вдова погибшего рядового Сергея Алексеева. Отмечается, что 29-летний военнослужащий, выполняя приказ командования в спецоперации, выполнил свой воинский долг до конца. В зоне СВО уроженец Волгограда был стрелком.





Ветеран чеченской кампании Александр Забалуев был призван по частичной мобилизации. 43-летнего мужчину похоронили на Верхнезареченском кладбище Тракторозаводского района.

— Командир мотострелкового отделения мотострелковой роты рядовой Забалуев при выполнении боевой задачи не отступил от воинской присяги и исполнил свой долг до конца, — заявили в ходе церемонии передачи наград.









Морской пехотинец Алексей Калианиди из города Петров Вал Камаринского района Волгоградской области был призван по частичной мобилизации. Вместе с сыном на фронт отправился и его отец Василий. В одном из боев они подорвались на мине.

— Я изначально сказал, чтобы вместе с сыном везде были. Я старший стрелок был, он у меня помощником был. Две недели мы стояли — две недели нас накрывала артиллерия. Каждый день с утра до вечера. Я понадеялся на свой уже имеющийся боевой опыт первой чеченской. Там он мне не помог. Это оказывается в 95-м году мы в «детский сад» ходили», — рассказал отец погибшего бойца. — Мы с сыном получается, одну мину на двоих разделили. Его насмерть, а мне только ноги покалечило. Как только подлечусь, то обратно поеду.









Александр Кузьмин был призван по частичной мобилизации. Наш земляк погиб в ходе выполнения боевой задачи 24 октября.

— Механик-водитель отделения заграждения инженерно-саперной роты рядовой Кузьмин в минуту опасности не отступил от своего воинского долга, — сообщили в ходе церемонии.









Константин Лысенко родился в Волгограде. В зоне боевых действий 39-летний боец был стрелком-помощником гранатометчика. Отмечается, что, выполняя приказ командира, он не отступил от воинской присяги и героически погиб на поле боя.









Роман Поклонский, по словам близких, отправился в зону СВО добровольцем. Рядовой был номером расчета мотострелкового отделения.

— Он даже мне ничего не сказал. От него не получали письма и звонков не было. А потом мне в военкомате сообщили, что он уехал на Украину защищать Родину. Он так и сказал: «Это моя святая обязанность», — вспоминает мать погибшего военного Елена Макарова.





Михаил Саратовцев родился в Волгограде. В зоне проведения спецоперации он являлся старшим стрелком. Был призван после начала частичной мобилизации. Орден Мужества передали вдове погибшего героя Надежде Саратовцевой.









В завершении торжественной церемонии к родным и близким обратился заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

— Сегодня в этом зале мы отдаем дань уважения и почета нашим землякам. Наши ребята, выполняя свой воинский долг, защищали нашу страну, нашу Волгоградскую область от фашизма и нацизма. Они воевали за светлое будущее нашей страны, наших детей, — отметил замгубернатора. — В этом зале сегодня собрались самые родные и близкие люди. Я хочу от всех жителей Волгоградской области вам передать слова искреннего и теплого соболезнования. Они настоящие герои — ваши сыновья и мужья. Они навсегда будут в вашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории нашей Волгоградской области. Спасибо вам большое и низкий поклон.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»