В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радиста





Житель городского поселения Петров Вал Артем Сыров погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, младшему сержанту был 31 год.

Артем закончил школу №56 в Петровом Вале. Здесь же продолжают жить его родители Валентина Валерьевна и Владимир Николаевич.

Молодой человек выбрал карьеру военного – учился в военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Служил разведчиком-радиотелефонистом в войсковой части 13242, водителем-электриком взвода энергетического обеспечения инженерно-технической роты инженерно-технического батальона в войсковой части 31941 8-ой общевойсковой армии.

На Украине Артём Сыров проходил службу по контракту в подразделении 33-го отдельного инженерно-сапёрного полка в роте связи начальником радиостанции.

По предварительной информации, младший сержант погиб от разрыва гранатомётного снаряда.

Тело Артема Сырова доставят из Ростова-на-Дону. Завтра утром состоится церемония прощания в Волгограде, где расквартирован его полк. Похороны пройдут завтра на родине Артема.



