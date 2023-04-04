Расследования

Проверял оперативность. Пьяный «минер» Волжской ГЭС отделался условным сроком

Расследования 04.04.2023 18:31
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04.04.2023 18:31


Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 35-летнего Алексея Семизельникова, признанного виновным в лжеминировании Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина совершил преступление, будучи пьяным. 

— В суде Алексей С. свою виновность признал, а потому, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года, в течение которых осужденный должен доказать свое исправление, — рассказали информагентству в пресс-службе райсуда. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

В суде установлено, что инцидент произошел 24 ноября 2022 года. Алексей С. в момент сообщения о лжеминировании по телефону экстренной связи «112»  находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, он хотел проверить оперативность экстренных служб и правоохранительных органов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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