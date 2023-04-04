Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 35-летнего Алексея Семизельникова, признанного виновным в лжеминировании Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина совершил преступление, будучи пьяным.

— В суде Алексей С. свою виновность признал, а потому, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года, в течение которых осужденный должен доказать свое исправление, — рассказали информагентству в пресс-службе райсуда. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В суде установлено, что инцидент произошел 24 ноября 2022 года. Алексей С. в момент сообщения о лжеминировании по телефону экстренной связи «112» находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, он хотел проверить оперативность экстренных служб и правоохранительных органов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»