Экономика 30.03.2023 09:50
0
30.03.2023 09:50
Участниками круглого стола в рамках межрегионального форума «Образование – 2023»стали представители дирекции по управлению персоналом «Красного Октября» и Совета ветеранов, которые рассказали о программе наставничества на металлургическом предприятии.
Так, в открытом диалоге ветеран завода, Герой Социалистического труда и полный кавалер орденов Трудовой Славы, Александр Иванович Смольянинов поделился своим опытом наставника. За его плечами 52 года работы в сортопрокатном цехе, где он прошел путь от рабочего до старшего мастера прокатного стана.
– Если перечислять всех моих учеников, то никаких форумов не хватит, – отметил Александр Иванович. – Помню пришел ко мне на стан молодой человек – Владимир Лунев, учился, стал хорошим специалистом, а потом спустя время я уже обучал его сына. Он и сейчас работает в листопрокатном цехе. Еще один мой ученик – Юрий Керн – сейчас трудится в обжимном крупносортном цехе. Его бабушка работала у меня на стане. А вообще столько замечательных людей было в моей жизни, которые все и радости, и невзгоды делили со мной.
Благодаря решению возобновить практику наставничества на «Красном Октябре», которая существовало еще во времена СССР, в октябре прошлого года было утверждено положение о наставничестве.На сегодня ее участниками стали 76 наставников и 77 работников – «новичков». Программа наставничества реализуется на базе основных производственных подразделений: ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЛПЦ, ОКЦ и ЦОМП.
Используется система наставничества и в рамках взаимодействия предприятия с образовательными учреждениями. Так, преподаватели Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина проходили стажировку на предприятии «Красный Октябрь», где их наставниками стали сотрудники завода. Колледж успешно прошел лицензирование по специальности «Металлургия черных металлов»,уже планирует прием абитуриентов. О дальнейшем сотрудничестве колледжа и предприятия в части реализации программы наставничества рассказала директор по управлению персоналом Марина Вячеславовна Шендрик.
– Мы активно включились в работу по подбору кандидатов в наставники для студентов колледжа, – подчеркнула Марина Вячеславовна. – Наставник – это человек, который обладает не только способностью передать свои знания, но и готов помочь и поддержать молодежь во всех вопросах. Наша совместная с коллегами работа нацелена на повышение качества обучения будущих металлургов, в том числе и за счет программы наставничества.
Напомним, что 2023 год Президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом Педагога и Наставника.
В банке «Открытие» теперь можно записаться на ТО и ремонт автомобиля30.03.2023 11:54
Экономика 30.03.2023 11:54
Каждый третий россиянин 100% своего дохода вносит в семейный бюджет30.03.2023 09:13
Экономика 30.03.2023 09:13
Витрина загородной недвижимости от надёжных подрядчиков появилась на Домклик29.03.2023 15:55
Экономика 29.03.2023 15:55
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасности29.03.2023 11:08
Экономика 29.03.2023 11:08
Место получения штрафов ГИБДД поможет проверить ВТБ Онлайн29.03.2023 11:03
Экономика 29.03.2023 11:03
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики Беларусь29.03.2023 09:00
Экономика 29.03.2023 09:00
Как меньше платить по УНС и патенту научили 1350 волгоградских предпринимателей28.03.2023 19:32
Экономика 28.03.2023 19:32
ВТБ: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года28.03.2023 14:41
Экономика 28.03.2023 14:41
Управленцы из Садов Придонья получили новые знания28.03.2023 13:13
Экономика 28.03.2023 13:13
Банк «Открытие» расширил возможности корпораций по управлению депозитами28.03.2023 13:09
Экономика 28.03.2023 13:09
Сбер и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка»28.03.2023 12:52
Экономика 28.03.2023 12:52
По «Ипотеке для IT» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ28.03.2023 12:41
Экономика 28.03.2023 12:41
«Открытие Авто»: на покупку автомобилей с пробегом в феврале было потрачено более 382 млрд рублей28.03.2023 10:52
Экономика 28.03.2023 10:52
Сбербанк в Волгограде финансирует строительство крупной жилой застройки28.03.2023 09:34
Экономика 28.03.2023 09:34
ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»27.03.2023 14:45
Экономика 27.03.2023 14:45