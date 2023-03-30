Экономика

Ветераны «Красного Октября» стали участниками форума «Образование – 2023»

Экономика 30.03.2023 09:50
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30.03.2023 09:50


Участниками круглого стола в рамках межрегионального форума «Образование – 2023»стали представители дирекции по управлению персоналом «Красного Октября» и Совета ветеранов, которые рассказали о программе наставничества на металлургическом предприятии. 
Так, в открытом диалоге ветеран завода, Герой Социалистического труда и полный кавалер орденов Трудовой Славы, Александр Иванович Смольянинов поделился своим опытом наставника. За его плечами 52 года работы в сортопрокатном цехе, где он прошел путь от рабочего до старшего мастера прокатного стана.
Если перечислять всех моих учеников, то никаких форумов не хватит, – отметил Александр Иванович. – Помню пришел ко мне на стан молодой человек – Владимир Лунев, учился, стал хорошим специалистом, а потом спустя время я уже обучал его сына. Он и сейчас работает в листопрокатном цехе. Еще один мой ученик – Юрий Керн – сейчас трудится в обжимном крупносортном цехе. Его бабушка работала у меня на стане. А вообще столько замечательных людей было в моей жизни, которые все и радости, и невзгоды делили со мной.
Благодаря решению возобновить практику наставничества на «Красном Октябре», которая существовало еще во времена СССР, в октябре прошлого года было утверждено положение о наставничестве.На сегодня ее участниками стали 76 наставников и 77 работников – «новичков». Программа наставничества реализуется на базе основных производственных подразделений: ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЛПЦ, ОКЦ и ЦОМП. 

Используется система наставничества и в рамках взаимодействия предприятия с образовательными учреждениями. Так, преподаватели Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина проходили стажировку на предприятии «Красный Октябрь», где их наставниками стали сотрудники завода. Колледж успешно прошел лицензирование по специальности «Металлургия черных металлов»,уже планирует прием абитуриентов. О дальнейшем сотрудничестве колледжа и предприятия в части реализации программы наставничества рассказала директор по управлению персоналом Марина Вячеславовна Шендрик.
Мы активно включились в работу по подбору кандидатов в наставники для студентов колледжа, – подчеркнула Марина Вячеславовна. – Наставник – это человек, который обладает не только способностью передать свои знания, но и готов помочь и поддержать молодежь во всех вопросах. Наша совместная с коллегами работа нацелена на повышение качества обучения будущих металлургов, в том числе и за счет программы наставничества. 
Напомним, что 2023 год Президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом Педагога и Наставника. 

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