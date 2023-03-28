По «Ипотеке для IT» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ

Экономика 28.03.2023 12:41
0
28.03.2023 12:41
С 27 марта Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по программе «Ипотека для IT». Если раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и правительства РФ от индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению правительства РФ от 9 марта, ее также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется с управляющей компанией ЗПИФ.
Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. При этом в Москве минимальная зарплата таких специалистов должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.
По программе Сбера «Ипотека для IT» можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома либо построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. По ней нельзя купить долю, комнату, апартаменты, а также квартиру на вторичном рынке.
Такая льготная программа востребована у IT-специалистов. По данным Домклик, с момента её запуска в 2020 годубанк выдал уже более 30 млрд рублей таких кредитов. А февраль 2023 стал рекордным по объёму выдач — 4,72 млрд рублей.
Управленцы из Садов Придонья получили новые знания28.03.2023 13:13
Экономика 28.03.2023 13:13
Банк «Открытие» расширил возможности корпораций по управлению депозитами28.03.2023 13:09
Экономика 28.03.2023 13:09
Сбер и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка»28.03.2023 12:52
Экономика 28.03.2023 12:52
«Открытие Авто»: на покупку автомобилей с пробегом в феврале было потрачено более 382 млрд рублей28.03.2023 10:52
Экономика 28.03.2023 10:52
Сбербанк в Волгограде финансирует строительство крупной жилой застройки28.03.2023 09:34
Экономика 28.03.2023 09:34
ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»27.03.2023 14:45
Экономика 27.03.2023 14:45
Прием оплаты электронными сертификатами запустил ВТБ для клиентов СМБ27.03.2023 09:50
Экономика 27.03.2023 09:50
Как изменились цены на жильё в феврале?27.03.2023 09:30
Экономика 27.03.2023 09:30
Экономия на ипотеке со «Своей ставкой» составила 3,7 млрд рублей27.03.2023 08:33
Экономика 27.03.2023 08:33
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысяч27.03.2023 08:26
Экономика 27.03.2023 08:26
Волгоград вошел в топ-15 городов с самым дешёвым жильём27.03.2023 08:08
Экономика 27.03.2023 08:08
Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта27.03.2023 07:58
Экономика 27.03.2023 07:58
Премьер Белоруссии 27-28 марта посетит Москву и Волгоград26.03.2023 17:21
Экономика 26.03.2023 17:21
Волгоградстат: доходы жителей региона в 2022 году выросли до 41 тысячи25.03.2023 17:19
Экономика 25.03.2023 17:19
В феврале индекс деловой активности МСБ вышел в зону уверенного роста24.03.2023 13:03
Экономика 24.03.2023 13:03