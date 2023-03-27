Девочка в реанимации: под Волгоградом водитель без прав перевернулась вместе с ребенком









Два человека пострадали в результате аварии в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 44-м км автодороги «Ленинск - Покровка - Лещев».

По данным полиции, 43-летняя водитель не имея прав, двигалась за рулем автомобиля Toyota Sprinter из хутора Лещев в сторону села Покровка. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и совершила опрокидывание автомобиля. В машине находилась ее 4-летняя дочь.













В результате водителя и ребенка с травмами доставили в больницу.

– В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.



По информации облкомздрава, ребенок получил в ДТП тяжелые травмы.





– Пострадавший ребенок получает лечение в реанимационном отделении больницы скорой помощи №7 в Волгограде, женщина проходит лечение в травматологическом отделении, состояние средней степени тяжести, – прокомментировали в профильном комитете.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



