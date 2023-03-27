Экономия на ипотеке со «Своей ставкой» составила 3,7 млрд рублей

Экономика 27.03.2023 08:33
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27.03.2023 08:33
Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили востребованность услуги «Своя ставка», которую банк запустил в 2022 году.
Как показывает статистика, «Свою ставку» применили уже более 16 тысяч клиентов Сбера, которые суммарно сэкономили 3,7 млрд рублей. Эта услуга наиболее популярна в Москве (доля выдач со «Своей ставкой» — 10,9%), Московской области (8,9%), Санкт-Петербурге (6,5%), Республике Башкортостан (4,2%) и Тюменской области (4%).
Пик спроса на такую опцию пришёлся на декабрь прошлого года, когда ею воспользовались 2,8 тыс. клиентов, сэкономив 840 млн рублей. В январе экономия клиентов от «Своей ставки» превысила 385 млн рублей, а в феврале спрос на неё вырос на 63%.
По данным Домклик, обычно ставку снижают по базовой программе покупки жилья на вторичном рынке (87% всех сделок со «Своей ставкой»). 6,2% приходится на программу «Господдержка», а 5,7% — на «Семейную ипотеку».
Чаще всего клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 процентных пункта (57% сделок). 11% покупателей снижают ставку на 0,5 процентных пункта, 8% — на 2 процентных пункта, 7% — на 1 процентный пункт, 3,3% — на 3 процентных пункта.
Размер скидки определяет заёмщик — исходя из размера единовременного взноса, который он готов внести.
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