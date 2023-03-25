Волгоградстат: доходы жителей региона в 2022 году выросли до 41 тысячи

Экономика 25.03.2023 17:19
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25.03.2023 17:19
Доходы жителей Волгоградской области в четвертом квартале 2022 года составили 40971 рубль. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Это показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 116,4%.
В доле доходов волгоградцев большую часть составляет зарплата – 42%. На втором месте – прочие доходы (26,3%), на социальные выплаты приходится 22,9%. Еще 4% в структуре доходов - это прибыль от собственности, а 4,8% - от предпринимательской деятельности.
Расходы жителей региона в прошлом году оказались гораздо ниже доходов - 30876 рублей на каждого человека. Большую часть расходов составили потребительские траты – 75,4%. Остальное приходится на взносы, обязательные платежи и прочее.
Общая сумма доходов жителей региона в исследуемый период составила 301108 миллионов рублей, тогда как расходы зафиксированы на уровне 268410 миллионов рублей.
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