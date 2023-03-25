







В жилом комплексе «Комарово» в Советском районе Волгограда на днях убили еще одну бездомную собаку. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, несчастное животное подползло умирать к одному из подъездов дома №79 по ул. Академика Комарова.





- Это была наша дворовая любимица, красивая рыжая собака, совершенно безобидная, - рассказали волгоградцы. – Она лежала в луже пены, которая шла у нее из пасти, и выла от боли. Мимо шли дети, они в ужасе спрашивали у взрослых, что с собакой? Как им можно объяснить, что есть нелюди, которые убивают беззащитных животных?





Жители предполагают, что собаку могли отравить, спрятав яд в еду или напичкав ее иголками. Нашлись свидетели, которые видели, что собаку подкармливал мужчина, который потом сел в красную «Ниву».





Волгоградка Дарья, на глазах которой в муках умирало животное, до сих пор не может прийти в себя.





- У кого поднялась рука на эту собаку, мы даже не можем представить. Она была добрая, ее все подкармливали, дети с ней играли, - поделилась она с ИА «Высота 102». – Мы теперь боимся, что отраву могли раскидать в окрестностях нашего дома. А мы еще и с домашними животными здесь гуляем.





Дарья уже написала заявление в прокуратуру – ведь совершено уголовное преступление. Но не верит, что кто-нибудь будет расследовать это дело.





- У нас жили четыре собаки, которых знали все жители, - говорит Дарья. – Все они были чипированные, обработанные от паразитов. Убили уже троих. Осталась одна. Сейчас мы ее прячем в подъезде. Но уверены, что садисты доберутся и до нее.



