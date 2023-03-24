Экономика 24.03.2023 09:32
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24.03.2023 09:32
Предприниматели Поволжья продолжают проявлять активный интерес к пакетам расчётно-кассового обслуживания Сбербанка. За 2022 годони оформили более 55 тысяч пакетов услуг (+12% к прошлому году).Наиболее часто предприниматели в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях выбирают пакеты РКО «Легкий старт» (71,5%) и «Набирая обороты» (17,1%).
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Одна из главных задач Сбербанка — поддержка небольших компаний, частных предпринимателей. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия для корпоративных клиентов, предлагая удобные пакеты услуг для различных направлений их работы. В рамках данных пакетов предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, подключать бесплатные сервисы, например, юрист для бизнеса, электронный документооборот, бухгалтерию и другие».
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