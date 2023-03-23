ВТБ: выдачи госипотеки выросли на 60%





ВТБ с начала текущего года оформил более 8 тысяч кредитов по «Ипотеке с господдержкой-2020». Общий объем сделок достиг 50 млрд рублей, что почти на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Сейчас по программе банк проводит примерно каждую вторую льготную сделку.





-Льготная ипотека остается основным фактором развития рынка первичной недвижимости. Несмотря на корректировку ставки в 2023 году, высоким спросом со стороны заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки, запущенная еще во время первой волны пандемии. По ней мы сейчас проводим примерно каждую вторую льготную сделку, – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.





Он добавил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности. ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В марте тенденция по росту спроса на ипотеку продолжилась. Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.















