В Волгоградской области подешевели помидоры и огурцы

В Волгоградской области на предыдущей неделе снизились цены практически на все овощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в частности, огурцы подешевели на 2,5% – до 160 рублей за килограмм. Стоимость свежих помидоров упала на 0,7% - до 196 рублей за килограмм.

Из овощной группы подорожал только лук – рост составил 1,1%. Теперь килограмм этого овоща стоит в среднем 47,18 рублей.

На прошлой неделе был также замечен рост цен на вермишель на 1,19% (56,66 рубля за кг), на яйца – на 1,07% (74,65 рублей за десяток), сахар – на 0,79% (62,49 рубля за кг). Подорожал рис – почти на 1% (81,94 рубля за кг). Рост цен на рис можно считать мизерным, несмотря на прозвучавшие накануне прогнозы о предстоящем резком подорожании этого вида круп.