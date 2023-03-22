В Волгограде с дачников незаконно собрали 1,5 млн рублей членских взносов





Уголовное дело о самоуправстве возбуждено в Волгограде после обращений дачников массива Винновский. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для этого послужили материалы проверки прокуратуры Тракторозаводского района.

Установлено, что в период с 2019 по 2022 годы членские взносы от собственников земельных участков массива Винновский, расположенного в границах СНТ «Дзержинец», принимались вопреки требованиям законодательства и установленного судебными актами запрета ТСН СНТ «Дзержинец-Винновка». С садоводов было собрано более 1,5 миллиона рублей, тогда как их фактическое обслуживание осуществляло СНТ «Дзержинец».

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»