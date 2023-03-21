В Волгограде с первым проснувшимся клещом специалисты заговорили о новых рисках заражения смертельно опасным заболеванием – крымской геморрагической лихорадкой. О первых симптомах, диагностике и профилактике КГЛ 21 марта рассказала врач-инфекционист Ольга Чернявская.

Напомним, что в Волгоградской области очаг КГЛ существует уже 23 года – с 2000-го в регионе регулярно регистрируются случаи заражения среди людей. Накануне сообщалось, в Волгограде, по данным Роспотребнадзора, этой весной уже зафиксирован первый случай укуса клещом человека.

Врач-инфекционист предупреждает волгоградцев, что заразиться лихорадкой можно не только в результате укуса паразита, но и при его раздавливании и попадании содержимого на кожу. Кроме того, инфекция передается при контакте с кровью и другими жидкостями инфицированных животных и человека.

– Основными проявлениями КГЛ на начальных стадиях заболевания являются повышение температуры и интоксикационный синдром, включающий в себя слабость, недомогание, головные, мышечные боли, – говорит Ольга Чернявская. – Учитывая, что это неспецифические симптомы, которые бывают и при других заболеваниях, заподозрить именно лихорадку на данном этапе сложно. Тут помогает эпидемиологический анамнез – данные о наличии контакта с клещом или его укус.

Если вовремя не приступить к лечению, через несколько дней после развития заболевания у человека начинается геморрагический синдром, смертельное проявление которого – массивные кровотечения. Они и приводят к гибели больного.

Специалист уточняет, что в случае с КГЛ, инкубационный период может достигать 14-ти дней. Все это время после укуса клеща нужно постоянно измерять температуру. Ее повышение, даже самое незначительное, – повод обращаться к врачам.

– В инкубационный период специалист может также назначать препараты и дать дополнительные рекомендации, – отмечает Ольга Чернявская. –Такое наблюдение позволяет распознать заболевание на ранних этапах, своевременно начать специфическое лечение, и как следствие - избежать тяжелых последствий и летального исхода. Поэтому важно сразу после укуса клещом обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

Нельзя забывать о том, что удалять клеща с кожи можно только в перчатках и пинцетом. Место укуса обязательно обратабывайте антисептиком.

– Извлеченного паразита можно исследовать на предмет его инфицирования вирусом крымской геморрагической лихорадки, да и возбудителями других инфекций, в частности, боррелиозов, которые у нас тоже встречаются, – рекомендует врач-инфекционист. – Для этого его следует поместить в емкость с плотной крышкой и обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии. Правда, эта услуга платная.

Чтобы обезопасить себя от тесного контакта с кровопийцами, отправляясь на прогулку в места, где их можно встретить, нужно использовать репелленты, надевать плотную одежду, закрывающую максимум поверхности тела, лучше с рукавами на резинках. По возвращении домой возьмите за правило самоосмотр.