Общество

«Человек истекает кровью»: врачи напомнили волгоградцам о смертельном заболевании

Общество 21.03.2023 19:32
0
21.03.2023 19:32


В Волгограде с первым проснувшимся клещом специалисты заговорили о новых рисках заражения смертельно опасным заболеванием – крымской геморрагической лихорадкой. О первых симптомах, диагностике и профилактике КГЛ 21 марта рассказала врач-инфекционист Ольга Чернявская.

Напомним, что в Волгоградской области очаг КГЛ существует уже 23 года – с 2000-го в регионе регулярно регистрируются случаи заражения среди людей. Накануне сообщалось, в Волгограде, по данным Роспотребнадзора, этой весной уже зафиксирован первый случай укуса клещом человека.

Врач-инфекционист предупреждает волгоградцев, что заразиться лихорадкой можно не только в результате укуса паразита, но и при его раздавливании и попадании содержимого на кожу. Кроме того, инфекция передается при контакте с кровью и другими жидкостями инфицированных животных и человека.

Основными проявлениями КГЛ на начальных стадиях заболевания являются повышение температуры и интоксикационный синдром, включающий в себя слабость, недомогание, головные, мышечные боли, – говорит Ольга Чернявская. – Учитывая, что это неспецифические симптомы, которые бывают и при других заболеваниях, заподозрить именно лихорадку на данном этапе сложно. Тут помогает эпидемиологический анамнез – данные о наличии контакта с клещом или его укус. 

Если вовремя не приступить к лечению, через несколько дней после развития заболевания у человека начинается геморрагический синдром, смертельное проявление которого – массивные кровотечения. Они и приводят к гибели больного.

Специалист уточняет, что в случае с КГЛ, инкубационный период может достигать 14-ти дней. Все это время после укуса клеща нужно постоянно измерять температуру. Ее повышение, даже самое незначительное, – повод обращаться к врачам. 

В инкубационный период  специалист может также  назначать препараты и дать дополнительные рекомендации, – отмечает Ольга Чернявская. –Такое наблюдение позволяет распознать заболевание на ранних этапах, своевременно начать специфическое лечение, и как следствие - избежать тяжелых последствий и летального исхода. Поэтому важно сразу после укуса клещом обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

Нельзя забывать о том, что удалять клеща с кожи можно только в перчатках и пинцетом. Место укуса обязательно обратабывайте антисептиком. 

Извлеченного паразита можно исследовать на предмет его инфицирования вирусом крымской геморрагической лихорадки, да и возбудителями других инфекций, в частности, боррелиозов, которые у нас тоже встречаются, – рекомендует врач-инфекционист. – Для этого его следует поместить в емкость с плотной крышкой и обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии. Правда, эта услуга платная. 

Чтобы обезопасить себя от тесного контакта с кровопийцами, отправляясь на прогулку в места, где их можно встретить, нужно использовать репелленты, надевать плотную одежду, закрывающую максимум поверхности тела, лучше с рукавами на резинках. По возвращении домой возьмите за правило самоосмотр.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2023 21:33
Общество 21.03.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 21:11
Общество 21.03.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 20:16
Общество 21.03.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 18:30
Общество 21.03.2023 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 17:53
Общество 21.03.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 17:23
Общество 21.03.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 16:16
Общество 21.03.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 15:38
Общество 21.03.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 15:37
Общество 21.03.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 12:42
Общество 21.03.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:42
Общество 21.03.2023 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:21
Общество 21.03.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:07
Общество 21.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:06
Общество 21.03.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 10:38
Общество 21.03.2023 10:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:33
В Волгоградской области продают сельскую библиотекуСмотреть фотографии
21:11
«Тяжко дышать»: Волгоград из-за НМУ окутала седая пеленаСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде фармацевты зарабатывают до 70 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:49
Руководители ГБУ Волгоградской области раскрыли свои зарплаты за 2022 годСмотреть фотографии
19:32
«Человек истекает кровью»: врачи напомнили волгоградцам о смертельном заболеванииСмотреть фотографии
18:30
«Ситиматик» присмотрелся к помойкам Волгограда и заявил, что это не егоСмотреть фотографии
17:59
«Просила ее оправдать»: под Волгоградом мачеху-садистку за пытки утюгом отправили в колониюСмотреть фотографии
17:53
«А это пусть веками стоит?»: волгоградцы напомнили чиновникам об уродующих город постройкахСмотреть фотографии
17:23
Пострадавшего в смертельном ДТП ребенка доставили на вертолете в ВолгоградСмотреть фотографии
16:29
ТСЖ в Волгограде подозревают в хищении субсидии на трудоустройство безработныхСмотреть фотографии
16:16
Депутаты и сенаторы неделю будут слушать жалобы волгоградцев на ЖКХСмотреть фотографии
15:38
Главу поселения под Волгоградом оштрафовали за равнодушие к собакам и людямСмотреть фотографии
15:37
Память актера Зайченко и режиссера Джангишерашвили предложил увековечить Андрей БочаровСмотреть фотографии
15:04
В больнице Волгограда скончался водитель «Лады», попавший в жуткое ДТПСмотреть фотографии
14:49
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесуСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде нашли тело пропавшего 26 февраля после ссоры с женой плотникаСмотреть фотографии
14:09
«Дети не пострадали»: в лицее №5 Волгограда загорелась гардеробнаяСмотреть фотографии
12:42
«Наш главный страх – будущее»: волжанка рассказала о воспитании дочери с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочериСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-МансийскаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде серийных грабителей из Астрахани задержали благодаря резиновой перчаткеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сиротеСмотреть фотографии
11:20
Последствия жуткого ДТП на юге Волгограда показали в региональном ГУ МВДСмотреть фотографии
11:07
Россельхознадзор обнаружил на «Волгомясомолторге» 180 кг непонятного мороженогоСмотреть фотографии
11:06
Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао ЦзэдунаСмотреть фотографии
10:38
Сады Придонья инвестируют в детствоСмотреть фотографии
10:26
Суд дал год чиновникам на ремонт разбитой дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Вахтовика с наркотиками задержали в рейсовом автобусе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:39
Труп рыбака обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 