В Волгограде проснулся первый клещ и уже укусил человека









В Волгоградской области наступил эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, помощь медиков понадобилась жителю Волгограда.





В РПН напомнили, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, лихорадка Ку.





Жителям региона рекомендуют соблюдать правила поведения на территориях, где можно «подхватить» клещей. В частности, необходимо использовать инсектоакарицидные препараты для нанесения на одежду, носить закрытую одежду, а также самостоятельно проводить осмотры на предмет присасывания насекомых к телу.



