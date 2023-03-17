В Волгограде проснулся первый клещ и уже укусил человека

Общество 17.03.2023 08:10
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17.03.2023 08:10
В Волгоградской области наступил эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, помощь медиков понадобилась жителю Волгограда.
В РПН напомнили, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, лихорадка Ку.
Жителям региона рекомендуют соблюдать правила поведения на территориях, где можно «подхватить» клещей. В частности, необходимо использовать инсектоакарицидные препараты для нанесения на одежду, носить закрытую одежду, а также самостоятельно проводить осмотры на предмет присасывания насекомых к телу.
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