Общество

«Ситиматик» присмотрелся к помойкам Волгограда и заявил, что это не его

Общество 21.03.2023 18:30
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21.03.2023 18:30


Региональный оператор по обращению с ТКО сегодня, 21 марта, в очередной раз напомнил жителям Волгограда о том, что не обязан убирать весь мусор с контейнерных площадок. Информацию ООО «Ситиматик-Волгоград» разместило на своем сайте. Сообщается, что  поводом послужили публикации в волгоградских СМИ в ответ на многочисленные жалобы волгоградцев.  

Напомним, что в минувшие выходные ИА «Высота 102» опубликовало очередной фоторепортаж о мусорных завалах во дворах многоквартирных домов. В «Ситиматике» сообщают, что внимательно разглядели все фото, и вот к какому выводу пришли: 

–  При внимательном прочтении каждой такой публикации и изучении предоставленных фото- или видеоматериалов оказывается, что в большинстве случаев речь идет о захламлении территории около контейнерных площадок ветками, спилами деревьев или кустарников, старыми шинами, строительным мусором, – сообщается на сайте регоператора. – То есть в публикациях описана ситуация недобросовестного действия лиц или организаций, осуществивших сброс таких отходов на контейнерную площадку. 

В связи с этим волгоградцам напомнили, что убирать ветки, шины и строительные отходы должен кто угодно, но не региональный оператор: 

– В рамках своих полномочий «Ситиматик-Волгоград» обеспечивает сбор, транспортирование, обработку исключительно ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования. Главное правило в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует, это может быть управляющая компания, районная администрация или граждане. Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в управляющую компанию, либо администрацию города (района), если реакции не последовало, можно обратиться в контрольно-надзорные органы (Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, прокуратура) для установления ответственных за выброс указанных отходов.

Также в «Ситиматике» добавляют, что берут деньги с волгоградцев только за то, что разрешается класть в контейнер. Вывоз прочего мусора дополнительно оплачивается потребителями услуг – самостоятельно либо через управляющие компании.  

При этом, напомним, что на минувшей неделе ИА «Высота 102» опубликовало видео, на котором рабочий мусоровоза выбрасывает из контейнера отходы прямо на землю. После обращения информагентства в ООО «Ситиматик-Волгоград» спецмашина вернулась на место и забрала мешки. 

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