«Дети не пострадали»: в лицее №5 Волгограда загорелась гардеробная

В Центральном районе Волгограда в лицее №5 им. Ю.А. Гагарина сегодня, 21 марта, произошло ЧП. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, в гардеробе на первом этаже здания, расположенного на ул. Мира, 17 загорелись вещи.

Происшествие случилось днем в разгар учебного процесса. Сообщается, что детей эвакуировать из здания образовательного учреждения не стали, а педагоги справились собственными силами.

– Кто-то из старшеклассников запустил в гардеробной петарды, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – В результате загорелось несколько курток. На место приезжали три пожарных расчета.

Впрочем, озвученная очевидцами версия пожара в образовательном учреждении разнится с позицией ГУ МЧС по Волгоградской области. Так, в ведомстве корреспонденту информагентства заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

– Эвакуация детей не понадобилась, пожарные не выезжали, возгорание потушили собственными силами, – весьма кратко прокомментировали происшествие в волгоградской школе в региональном управлении МЧС.

Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в администрации Волгограда.