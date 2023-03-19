«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвала

Жительница дома № 32 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда Оксана Р., ранее обращавшаяся в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на двухнедельный потоп из-под земли, который буквально уничтожает ее квартиру, сообщила новые подробности своих злоключений. По словам волгоградки, представители УК «Тандем» всю неделю искали причину подтопления дома без подвала, но до сих пор ее так и не нашли. Однако, уточняет местная жительница, вода все-таки из ее квартиры исчезла.

— После выхода вашей публикации с понедельника ко мне пришли главный инженер УК «Тандем» и мастер участка Елена Фокина. С 13 марта они начали перекрывать воду, каждое утро ко мне ходили на протяжении недели, искали причину затопления. 14 марта сказали, что вроде как засор образовался из-за каких-то колодцев, «Водоканал» их прочистил, но точно не знают и кто виноват в этом, не говорят, — рассказала журналистам «Высоты 102» женщина. — 16 марта ко мне в квартиру пришли с тепловизором. Искали течь. Ничего не нашли. Помню, мастер еще сказала, мол, извините, конечно, но: «Как вы тут живете? Почаще проветривайте, так можно и заболеть».

По словам Оксаны Р., сейчас из ее квартиры на первом этаже вода ушла, но надолго ли?

— Самое интересное, что в УК «Тандем» не говорят, что они конкретно починили, кто в этом виноват, и главное, совершенно непонятно, стоит ли ждать повторения потопа? — задается вопросом обеспокоенная жительница дома. — УК на себя ответственность, я так понимаю, брать не хочет. Никаких актов они не составляли, а мне что делать? Кто будет все это возмещать? Сейчас я вскрою полы, просушу, заново выложу ламинат, а потом меня снова затопит из неизвестного источника?

Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать комментарий представителей УК «Тандем». Судя по информации вновь заработавшего сайта компании, организацию возглавляет некий Сергей Витальевич Додонов.

Фото: читатели ИА «Высота 102»