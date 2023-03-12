Общество

«Из УК ходят кругами»: в Волгограде разваливающийся дом без подвала топит из-под земли

Общество 12.03.2023 15:55
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12.03.2023 15:55


В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница дома № 32 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Оксана Р., проживающая на первом этаже, утверждает, что ее квартиру уже две недели топит вода из-под земли. Женщина говорит, что на полах в комнатах появилась плесень, а представители УК «Тандем» до сих пор не могут найти причину затопления. 


— Вообще наши злоключения начались много лет назад. У меня даже остался ответ от УК «Тандем», которая обслуживает наш дом, в котором компания признает, что площадка первого этажа и ступени лестничного марша нуждаются в капитальном ремонте. Просадка зафиксирована еще в марте 2016 года. Обещали капремонт, но, похоже, что обещанного нам не то, что три года, всю жизнь ждать придется, — рассказала «Высоте 102» местная жительница. — Понимаете, наш дом проседает, трескаются стены, а двери квартир и подъездов не открываются из-за поднятия стяжки. А теперь в квартирах первого этажа стоит вода. Грибком покрываются полы и стены, стены трескаются под обоями. Жильцы болеют, не переставая. 



По словам волгоградки, от имени жильцов в УК «Тандем» направлено бесчисленное количество жалоб, а воз, как говорится, и ныне там. 

— У нас в доме нет подвала. Соответственно все коммуникации проходят под землей. Почему так произошло — мы не знаем. Мы обычные люди, не инженеры. Две недели назад нас стало топить холодной водой. У нас три квартиры на лестничной площадке. Нас и соседей заливает, а УК не может ничего с этим сделать, — говорит Оксана Р. — Я случайно при уборке обнаружила, что полы не сохнут, на них проступают капли воды. Засунула палец под ламинат, а там — все мокро. Вскрыли шкаф — все в воде. Пострадали полы в зале, топит туалет и ванную. Мы стали подпиливать межкомнатные двери, так как они разбухли от влаги и перестали закрываться. Также подпиливали и бетон на входной группе, потому что дверь в подъезд тоже не закрывалась. У соседей появились мыши. Нам пришлось в комнатах в некоторых местах поднимать полы. Везде грибок, стены под обоями начинают разрушаться. В какой-то момент может произойти обрушение. Как нам жить в таких условиях? 



Местная жительница уточняет, что на днях пришел ответ из жилинспекции Волгограда на ее обращение. 

— 6 марта прислали. Пишут, что оценить техническое состояние фундамента нашего дома невозможно, так как у нас нет подвала. На цоколе и на фасаде первого подъезда обнаружено отслоение штукатурки. На площадке первого этажа зафиксировано вздутие пола. В документе указано, что все произошло из-за течи внутриквартальных коммуникаций, однако сейчас все устранено. За конструкцией дома ведется наблюдение, а штукатурку обновят во втором квартале этого года. Еще якобы будет вынесено предупреждение в адрес УК «Тандем», мол, заставят лучше следить за состоянием фасада. Но по факту, все как текло, так и течет, как дом разрушается, так и дальше все происходит, — утверждает женщина. 



Женщина рассказывает, что представители УК «Тандем» до сих пор не могут понять, откуда в квартиры поступает вода. 

— Мы уже три заявления писали. Из УК кругами ходят и ломают голову, что делать. Сами ничего не понимают, ничего не знают. А платежки мы оплачиваем в срок. Похоже, так скоро и уйдем под землю, а заодно и под воду, — невесело резюмирует волгоградка. 


По информации из открытых источников, четырехэтажный дом с деревянными перекрытиями по улице Кузнецова, 32 ввели в эксплуатацию в 1951 году. МКД обслуживает ООО УК «Тандем». Руководителем указан некий Анатолий Эдуардович Мещеряков. Журналисты информагентства не смогли оперативно связаться с представителями управляющей компании, так как сайт организации не работает по причине неуплаты за домен и хостинг. 

Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать позицию любых заинтересованных лиц, имеющих отношение к проблемам жильцов дома № 32. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»  

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