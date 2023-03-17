В Волгоградской области очевидцы сняли на видео разлив паводковых вод. Со слов местных жителей, под водой скрылись поля около Садов Придонья и дорога к станице Трехостровской.





— Вот мы поехали посмотреть, что на Дону творится, а легковушка здесь не проедет. Мне страшно прямо, глянь кошмар, — говорят за кадром очевидцы.

Видео подтоплений опубликовал в своем Telegram-канале волгоградский общественник Алексей Ульянов. Активист призвал сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области «не спать». При этом очевидцы на видео поясняют, что «хороших разливов давно уже нет», а в этом году «нам просто повезло» — жители сельской местности не видят в приходе большой воды никакой опасности.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не смогли оперативно предоставить комментарий «Высоте 102». В свою очередь исполняющий обязанности главы Иловлинского района также не смог прокомментировать ситуацию. В приемной пояснили, что чиновник находится на важном совещании.

Видео: Алексей Ульянов / t.me

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