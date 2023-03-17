Общество

«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорога

Общество 17.03.2023 15:45
0
17.03.2023 15:45


В Волгоградской области очевидцы сняли на видео разлив паводковых вод. Со слов местных жителей, под водой скрылись поля около Садов Придонья и дорога к станице Трехостровской.  



— Вот мы поехали посмотреть, что на Дону творится, а легковушка здесь не проедет. Мне страшно прямо, глянь кошмар, — говорят за кадром очевидцы.

Видео подтоплений опубликовал в своем Telegram-канале волгоградский общественник Алексей Ульянов. Активист призвал сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области «не спать». При этом очевидцы на видео поясняют, что «хороших разливов давно уже нет», а в этом году «нам просто повезло» — жители сельской местности не видят в приходе большой воды никакой опасности. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не смогли оперативно предоставить комментарий «Высоте 102». В свою очередь исполняющий обязанности главы Иловлинского района также не смог прокомментировать ситуацию. В приемной пояснили, что чиновник находится на важном совещании. 

Видео: Алексей Ульянов / t.me 

Читайте также: 

Подтоплена дорога: в Волгоградской области зафиксирован подъем воды в Медведице

«Соседей уже вывезли»: ранний паводок держит в напряжении жителей Волгоградской области

«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в Михайловке

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.03.2023 15:12
Общество 17.03.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 13:39
Общество 17.03.2023 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:41
Общество 17.03.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:39
Общество 17.03.2023 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:20
Общество 17.03.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 10:05
Общество 17.03.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:34
Общество 17.03.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:34
Общество 17.03.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:05
Общество 17.03.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 08:10
Общество 17.03.2023 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 06:01
Общество 17.03.2023 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 22:19
Общество 16.03.2023 22:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 20:52
Общество 16.03.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 20:19
Общество 16.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 19:48
Общество 16.03.2023 19:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
"Динамо-Синара" и "Каустик" примут соперников в Волгограде 18 мартаСмотреть фотографии
15:45
«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорогаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
15:06
В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долгСмотреть фотографии
14:56
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метровСмотреть фотографии
14:39
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновникаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 9Смотреть фотографии
13:39
В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядокСмотреть фотографии
13:16
Жилой комплекс «Новый Свет» от «Синара-Девелопмент» получил «серебро» в премии новостроек «Топ ЖК-2023»Смотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области к подтопленным домам для детей-сирот построят дорогуСмотреть фотографии
12:32
35 ударов ножом и попытка побега: СК поставил точку в деле о расправе кикбоксера Григоряна над 29-летней волжанкойСмотреть фотографии
12:01
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из МинводСмотреть фотографии
11:41
Ж/д переезд в Волгоградской области переведут в ручное управление 20 мартаСмотреть фотографии
11:39
При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде к 2026 году за 430 миллионов отремонтируют мост на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11Смотреть фотографии
11:09
Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАССмотреть фотографии
11:07
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:08
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проектаСмотреть фотографии
10:05
Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-форматеСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»Смотреть фотографии
09:34
В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея НагинаСмотреть фотографии
09:05
На полигоне Прудбой Волгоградской области снайперы поразили цели на расстоянии 1,5 кмСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде проснулся первый клещ и уже укусил человекаСмотреть фотографии
06:36
«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
06:01
В Волгоградской области опубликовали календарь охотника на 2023 годСмотреть фотографии
 