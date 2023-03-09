«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в Михайловке









Ситуация с подъёмом воды на территории городского округа города Михайловки находится на контроле областной комиссии по предупреждению ЧС, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. В пяти населенных пунктах, где произошло подтопление приусадебных участков, дежурят сотрудники МЧС, работает техника по откачке воды с придомовых территорий.





- Мониторинг гидрологический обстановки осуществляется в круглосуточном режиме. Для проведения мониторинга паводковой обстановки используются, в том числе, беспилотные летательные аппараты Главного управления МЧС России по Волгоградской области, - пояснили в ведомстве.













Между тем, местные жители сохраняют спокойствие. Житель села Сидоры Олег рассказал, что к таким природным явлениям он и его односельчане уже привыкли.





- Каждый год так бывает – воды то больше, то меньше, - поделился мужчина. – У нас вода зашла немного в огород, в доме и в другой части двора все чисто. Да мы и сами отгоняем воду и техникой нам помогают.



