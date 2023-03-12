В Жирновском районе Волгоградской области уровень реки Медведица поднялся на 45 сантиметров. Как сообщает ИА «Высота 102», была подтоплена дорога.
— Держу на личном контроле прохождение весеннего половодья, — сообщил в своем Telegram глава Жирновского района Александр Шевченко. — Отмечу, что ситуация стабильна и не представляет опасности для жителей.
Однако глава района уточнил, что имело место подтопление дороги в районе Фермы № 1.
— Все же весеннее потепление и активное таяние снега привели к резкому повышению уровня воды на водоеме в районе Фермы № 1. В результате в ночь с пятницы на субботу произошел перелив воды через гребень плотины, была подтоплена дорога, — пояснил Шевченко. — Данное направление оперативно восстановлено силами МКУ «Благоустройство г. Жирновск». Угрозы подтопления жилого сектора нет.
Местные власти отмечают, что данные гидрологических постов обновляются каждый час, а в районе организованы превентивные мероприятия по недопущения дальнейшего разлива паводковых вод.
Глава района добавил, что общий подъем уровня воды на Медведице с момента таяния снега составляет +2 метра.
— За вчерашние сутки уровень воды поднялся на +30 сантиметров, а на 08.00 сегодняшнего утра составил +45 сантиметров, — резюмировал Александр Шевченко.
Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали о последствиях половодья в Михайловке, Елани, в Кумылженском и Новоаннинском районах. Резкий разлив рек в Волгоградском регионе произошел из-за аномального тепла.
Тем временем в обладминистрации сегодня сообщили о продолжающемся снижении уровня талых вод в зонах подтопления. Гидропосты зафиксировали положительную динамику в Кумылженском, Новониколаевском, Киквидзенском и Ольховском районах.
В пределах допустимых норм наблюдается скопление воды в населенных пунктах Еланского и Котовского районов, Михайловки — угроз подтоплений жилых домов и соцобъектов нет. В Еланском районе в течение трех дней администрация городского поселения проводила мероприятия по устранению подтопления — вода откачивается мотопомпой, работы продолжаются.
Губернатор Волгоградской области 20 февраля поручил подготовить регион к возможному весеннему половодью.
Фото: глава Жирновского района / t.me
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