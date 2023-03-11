Общество 11.03.2023 10:21
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11.03.2023 10:21
В Волгоградской области продолжается мониторинг за состоянием водоемов и паводковой ситуации. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Михайловского городского округа, так, накануне, в поселке Себрово были эвакуированы жители одного из домовладений.
- Соседей уже вывезли на тракторе, - сообщают обеспокоенные жители поселка в соцсетях.
Всего здесь оказались подтопленными 30 домовладений, вода зашла в подвалы пяти жилых строений. В хуторе Сидоры, где было подтоплено 109 дворов, накануне наблюдалось небольшое повышение уровня воды в реке Тишанка, а вот уровень воды в балке Липовый Яр за сутки снизился на 50 сантиметров. Также зафиксирован спад уровня воды в реке Безымянка на территории одноименного сельского поселения.
В Кумылженском районе накануне началась эвакуация скота. Бычков и свиней перевозили на тракторах местного предприятия на безопасные площадки. В райцентре развернута мобильная группировка сил МЧС, подготовлены места для размещения жителей и пункты обогрева и питания.
В Новоаннинском районе сегодня, 11 марта был произведен плановый сброс воды в пруду Перевозинский для регулирования ситуации с подтоплением территории. Жителей попросили соблюдать спокойствие. Между тем, уровень воды в реке Бузулук по состоянию на утро субботы поднялся на 40 см и составляет 180 см в районе водомерного поста. Критической считается планка выше 325 сантиметров.
Между тем, по сообщениям жителей станицы Староаннинская, с реки Бузулук вода пошла в Садок и вплотную подошла к плотине.
Напомним, резкий разлив рек в Волгоградской области произошел из-за аномально теплой погоды. Ситуацию могли бы спасти перепады температуры - с минуса ночью на плюс днем. Однако сейчас в регионе наблюдаются плюсовые температуры в течение суток.
Фото читателей ИА "Высота 102" и администрации Кумылженского района
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