Происшествия

Волгоградец уволок две секции ограждения парка в пункт приема металла

Происшествия 16.03.2023 17:11
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16.03.2023 17:11


В Волгограде участковый уполномоченный задержал подозреваемого в краже части металлического ограждения парка в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, о пропаже двух секций металлических конструкций в полицию заявил директор парка. 

Оказалось, что на забор посягнул  45-летний неработающий, ранее судимый волгоградец. Секции ограждения он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил. 

Похищенное имущество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

Как стало известно ИА "Высота 102", кража произошла на территории одного из муниципальных учреждений на проспекте Ленина. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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