В Красноармейском районе Волгограда на Сарептском путепроводе с 23 февраля вводятся ограничения для автомобилистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, временная схема будет действовать до конца ноября.

— В связи со стартом подготовительного этапа реконструкции Сарептского путепровода вводится временная схема движения автотранспорта, — пояснили в горадмине. — На время восстановительных работ полностью приостанавливается движение по одной части моста — по направлению движения в Красноармейский район.

Как уточнили в мэрии города-героя, на второй половине путепровода организуют двустороннее движение. Автолюбителям предлагают объезжать ремонтируемый участок через поселок Верхняя Судоверфь.

Местные власти сообщили, что обновление объекта стало возможным благодаря включению его в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Комплексная реконструкция первой очереди путепровода 1975 года постройки предусматривает укрепление пролетных строений и опорных частей, восстановление гидроизоляции, замену дорожного покрытия и его основания. Вторую очередь путепровода ввели в эксплуатацию в 2008 году. Конструкция соответствует нормативным требованиям.

Ранее журналисты «Высоты» сообщали, что путепровод, проходящий через ж/д пути станции Сарепта приведут в порядок за 516,2 миллиона рублей. Заказчиком работ выступило МУ «Комдорстрой». На объекте среди прочего предстоит выполнять работы на высоте 11 метров.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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