Общество

«Уже заметны перемены»: детфонд оплатил операцию Жене Луканкину из Городища

Общество 13.03.2023 17:40
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13.03.2023 17:40


Двухлетнему Жене Луканкину из Городища в Волгограде провели операцию, которая, как надеются его родители, подарит мальчику возможность самостоятельно передвигаться. Напомним, ранее Детский фонд совместно с волгоградцами помог семейной паре, воспитывающей ребенка с ДЦП, приобрести дорогостоящий вертикализатор. На этот раз помощь потребовалась Луканкиным для проведения хирургического вмешательства. 

– Недавно мама ребенка вновь обратилась в Детский фонд за помощью. Елена Луканкина делает все возможное для того, чтобы сын начал ходить. Одним из важных шагов на пути, который для себя определили родители Жени, является хирургические лечение. Поэтапная фибротомия должна способствовать снижению скованности мышц и развитию у ребенка двигательных навыков, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении Детского фонда. – Операция была оплачена и проведена в клинике «Движение», а провел ее хирург из Тулы. 

В настоящее время двухлетний Женя проходит реабилитацию, а его мама уже замечает первые позитивные изменения. 

– Мальчик начал активнее ползать, пытается самостоятельно сидеть в детском кресле, – сообщают в Детфонде. 

Напомним, в прошлом году ИА «Высота 102» рассказывало о семье Луканкиных. Елена с супругом  воспитывают кроме Жени среднюю дочь. К сожалению, ранее семья из Городищенского района лишилась старшего сына. Осложняет непростое положение волгоградцев тот факт, что отец мальчика инвалид и семья вынуждена жить на пенсию главы семейства и редкие подработки Елены.  

В конце прошлого года в гостях у Луканкиных побывала председатель правления Волгоградского отделения Детского фонда. Ирина Соловьева пообщалась с членами семьи, подарила мальчику и его старшей сестре подарки.

Добавим, что благотворительная программа «Дети-инвалиды» - одна из 16-ти, которые реализует Волгоградское отделение РДФ. 

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