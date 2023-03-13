Под Волгоградом 64-летний гость убил хозяина ножом в сердце









Уголовное дело возбуждено по факту убийства 62-летнего мужчины в поселке Ерзовка Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия разыгралась 10 марта в одной из квартир дома №36 по ул. Комсомольская. 64-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому.





Товарищи употребляли спиртное, а потом между ними возник конфликт. Тогда гость схватил нож и вонзил его в сердце своего собутыльника. Хозяин квартиры скончался на месте.





В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в ведомстве.



