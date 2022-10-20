Общество

Чиновники и УК отгородились от проблем замерзающих волгоградцев бесполезными телефонами

Общество 20.10.2022 14:48
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20.10.2022 14:48



Жители Волгограда, в чьих домах до сих пор не дали отопление, остались один на один со своими проблемами. Ни городские чиновники, ни управляющие компании общаться с гражданами не хотят – все телефоны, которые они показательно дают якобы для оперативной связи по вопросам отопления, на самом деле бесполезны, так как дозвониться по ним невозможно. Такой вывод сделали журналисты ИА «Высота 102», которые сегодня, 20 октября, на протяжении несколько часов пытались дозвониться по опубликованным телефонам «горячих линий».
Напомним, что два дня назад, на следующий день после официального старта отопительного сезона, госжилнадзор Волгоградской области сделал в принципе полезное дело – напомнил гражданам алгоритм действий и телефоны служб, куда надо обращаться в случае отсутствия отопления в квартире. Однако, как убедились журналисты, эти советы никакой пользы людям не несут, поскольку дозвониться по указанным телефонам невозможно. На том конце либо постоянно занято, либо никто не берет трубку.
Публикуем список этих бесполезных телефонов:
- оперативно-диспетчерская службы Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92;
- «горячая линия» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98. Как заявлялось, эта линия должна была работать с понедельника по пятницу с 9.00  до 16.00 часов  (обед с 12.00 до 13.00);
- Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66. Звонки здесь обещали принимать круглосуточно, но в итоге этого никто не делает.
В управляющих компаниях также огородились от проблем жильцов многоканальными телефонами и автоответчиками, на которые якобы принимают жалобы, но реакции на них нет никакой. К примеру, такой стиль работы избрала для себя УК «Тандем» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пока они слушают свой автоответчик, в многоквартирных домах, которые они обслуживают, замерзают люди. Так, к примеру, до сих пор ледяные батареи в девятиэтажном доме №7 по улице Репина. 
Нет тепла в жилых домах по улице Большая на Ангарском.
- Нам отопление до сих не включили. В УК «Омега» только и говорят: «Ожидайте». По указанным номерам звонить бесполезно, - сообщают редакции жители из Дзержинского района Волгограда.
Снова замерзает в своей квартире и 84-летняя блокадница Карина Петровна Заблоцкая. Проблемы с отоплением в доме №91/5 по улице Кузнецкой в Ворошиловском, где живет пожилая женщина, возникает каждый отопительный сезон. ООО «УК Ворошиловского района» знает об этом, но бездействует.
- Я звонила в нашу управляющую компанию. Меня послали в тепловые сети, а там никто трубку не берет. Прошу, помогите, - говорит ИА «Высота 102» женщина, имеющая статус жительницы блокадного Ленинграда.
Просят о помощи жильцы дома №36 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе. 
- Во всех домах рядом с нами отопление включили, а в нашем доме до сих пор нет. В управляющей компании сказали «Альфа Юг», что ничего не могут сделать из-за аварии на сетях, - рассказали жильцы трехэтажки.
Люди невольно задаются вопросом: почему они платят за услуги ЖКХ огромные суммы, а  в итоге должны мерзнуть и выпрашивать отопление у чиновников и УК, которые существуют за счет налогоплательщиков и платежей жильцов.
Если у вас тоже нет тепла, пишите в комментариях ниже адреса, где есть проблемы с отоплением. Также по возможности указывайте район и вашу управляющую компанию.

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