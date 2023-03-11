Происшествия

«Ослепило солнце»: волгоградец прокатился по встречке на Нулевой продольной

Происшествия 11.03.2023 11:07
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11.03.2023 11:07

Сотрудники Госавтоинспекции Волгограда привлекли к ответственности  водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, внимание правоохранителей привлек выложенный 8 марта пользователями соцсетей видеозапись, на которой был зафиксирован внедорожник «Субару Форестер», двигавшийся по встречной полосе движения по Нулевой продольной магистрали.

Личность нарушителя была установлена. В отношении 67-летнего водителя, управлявшего иномаркой, составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ему назначен штраф в сумме 5 тысяч  рублей.

Сам водитель объяснил свои действия невнимательностью при выезде 7 марта на Нулевую продольную от дома №71 по ул. Чуйкова. С его слов, его ослепило яркое солнце.


Фото,  видео: Жесть Волгограда / t.me

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