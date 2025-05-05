



В Руднянском районе Волгоградской области нашли пропавшего 15-летнего подростка, который угнал автомобиль родителей. Как сообщает V102.RU, мальчик после инцидента боялся вернуться домой.

Информация об исчезновении ребенка появилась накануне в социальных сетях. Сообщалось, что подросток вечером 3 мая уехал в неизвестном направлении на автомобиле «ВАЗ-21120» серого цвета. Школьника разыскивали по всему поселку двое суток.

Сегодня, 5 мая, как сообщили в полиции, мальчика обнаружили неподалеку от его же дома. Со слов мальчика, он не возвращался домой, поскольку боялся, что родители отругают его за проступок.