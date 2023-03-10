Общество

После публикации «Высоты 102» о раненных на Украине волгоградцах СК начал проверку

Общество 10.03.2023 18:32
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10.03.2023 18:32


Военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону организовал проверку после публикации ИА «Высота 102» о раненных в ходе спецоперации мобилизованных. Как сообщали матери призванных на фронт по частичной мобилизации волгоградцев, их детей никто не лечит должным образом, а командование части всеми способами пытается отправить получивших ранения военных снова в зону боевых действий. 

— Материалы сегодня поступили в следственный отдел, — рассказал информагентству собственный источник в силовых структурах. — Инициирована проверка. 

Надежда Д. и Ольга Б. рассказали журналистам о тяжелых ранениях, полученных солдатами на передовой и дальнейшем, так называемом лечении. Волгоградки пояснили, что их сыновей недолеченными буквально гонят обратно в окопы. Обеспокоенные женщины надеются, что огласка в СМИ поможет им защитить своих сыновей от произвола. 

Напомним, что матери мобилизованных подготовили и направили в военную прокуратуру коллективное обращение. Собственный источник в следственных органах сообщил «Высоте 102», что заявление принято к рассмотрению. 

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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