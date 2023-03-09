







Александр Бастрыкино отреагировал на очередное видеообращение жителей поселка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный центр СК РФ, авторы видеообращения заявили о длительном непринятии чиновниками местной администрации мер к строительству центрального водопровода в этом населенном пункте. Отсутствие постоянного питьевого водоснабжения граждан нарушает их права и законные интересы, а также негативно отражается на уровне жизни в поселке, говорится в сообщении ведомства.





Ранее по поручению главы СК России в СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ - халатность. Однако указанное процессуальное решение было отменено надзорным органом, что в настоящее время обжалуется вышестоящему прокурору, поясняется в сообщении следственного комитета.





Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о проводимой работе по обжалованию решений надзорного органа и принять все предусмотренные действующим законодательством меры к их отмене. Кроме того, глава ведомства дал указание Василию Семенову незамедлительно повторно возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в видеообращении ситуации, о чем представить доклад.





Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.





Ранее, напомним , ИА «Высота 102» сообщало об очередном видеообращении жителей поселка Приволжский, которые вновь заявили о несогласии с предложенным чиновниками вариантом решения проблемы водоснабжения населенного пункта путем подвоза питьевой воды и потребовали строительства водопровода с забором из реки Волга.





Они также попросили возбудить уголовное дело в отношении чиновников сельского поселения и районной администрации, а также сообщили, что на людей, выступающих за водопровод, оказывается давление.



