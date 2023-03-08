Происшествия

Добычей стал белый медведь. В Волгограде под покровом ночи обнесли Express Букет

Происшествия 08.03.2023 10:07
0
08.03.2023 10:07


В Волгограде ведется розыск неустановленного лица, похитившего сегодня ночью белого плюшевого медведя. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник похитил мягкую игрушку, совершенно никого не стесняясь. 

— 8 марта в 02.30 неизвестный, находясь в помещении торгового павильона «Экспресс букет» открыто похитил мягкую игрушку «Медведь», — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В настоящее время ведется розыск злоумышленника. 

Известно, что инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Еременко, 68. Игрушка продавалась по цене 5500 рублей. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.03.2023 21:08
Происшествия 07.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 16:50
Происшествия 07.03.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 14:08
Происшествия 07.03.2023 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 10:02
Происшествия 07.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2023 09:57
Происшествия 07.03.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 17:22
Происшествия 06.03.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 17:12
Происшествия 06.03.2023 17:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 17:03
Происшествия 06.03.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 17:01
Происшествия 06.03.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 16:14
Происшествия 06.03.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 14:14
Происшествия 06.03.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 13:01
Происшествия 06.03.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 12:15
Происшествия 06.03.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 12:08
Происшествия 06.03.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 11:35
Происшествия 06.03.2023 11:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
«До этого мы думали, что видели все»: шокирующие размерами помойки оттаяли в спальных районах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
«Больше, чем в Москве»: в ЦПКиО Волгограда установили 9-тонную кровлю «Свадебной карусели»Смотреть фотографии
10:51
На Украине погиб старший прапорщик из Волгоградской области Андрей КипринСмотреть фотографии
10:07
Добычей стал белый медведь. В Волгограде под покровом ночи обнесли Express БукетСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде откроют выставку портретов жен участников СВОСмотреть фотографии
08:30
«Поблажек никаких нет»: журналисты накануне 8 Марта провели день с кавалеристками ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Ночные заморозки и +14 °С днем: что будет с погодой в Волгограде к выходнымСмотреть фотографии
21:08
Потерял управление. В Волгограде в массовом ДТП перевернулся внедорожникСмотреть фотографии
20:38
На Украине погиб житель Волгоградский области Александр БурдюковСмотреть фотографии
20:07
Жителям поселка под Волгоградом пересчитали плату из-за холода в квартирахСмотреть фотографии
19:23
Волгоградцы стали чаще болеть гриппом В и риновирусомСмотреть фотографии
18:49
Нуждается в медпомощи: в Волгограде больше недели назад бесследно исчез мужчинаСмотреть фотографии
17:25
«У мамы было давление 200»: под Волгоградом скорая не приехала к 92-летней вдове фронтовикаСмотреть фотографии
16:55
Депутаты Волгоградской облдумы утвердят новые выплаты семьям погибших в СВО 14 мартаСмотреть фотографии
16:50
В сгоревшем приюте «Хвостики» под Волгоградом погибли пять собакСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Фестиваль красок Холи пройдет в ЦПКиО Волгограда 8 мартаСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде ищут очевидцев падения из маршрутки 19-летней пассажиркиСмотреть фотографии
14:08
В Котово прокуратура собрала экстренное совещание из-за пропажи тепла в шести домахСмотреть фотографии
14:02
Экс-главе волгоградского СУ СКР Музраеву продлили стражу до 13 апреляСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде проверят перевозчика после видео с выпавшей из маршрутки пассажиркиСмотреть фотографии
13:00
Бочаров предложил новые выплаты семьям погибших и раненых на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплатыСмотреть фотографии
12:38
Гендиректор «Ситиматик-Волгоград» извинился перед инвалидом за ошибочное требование долгаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчинСмотреть фотографии
10:29
На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из ИспанииСмотреть фотографии
10:24
В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области МузраеваСмотреть фотографии
10:02
Рейсовый автобус «Волгоград – Москва» разбился в Тамбовской области: пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде пассажирку маршрутки № 98 выбросило из салона на повороте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIMСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНРСмотреть фотографии
 