В Волгограде ведется розыск неустановленного лица, похитившего сегодня ночью белого плюшевого медведя. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник похитил мягкую игрушку, совершенно никого не стесняясь.

— 8 марта в 02.30 неизвестный, находясь в помещении торгового павильона «Экспресс букет» открыто похитил мягкую игрушку «Медведь», — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Известно, что инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Еременко, 68. Игрушка продавалась по цене 5500 рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»