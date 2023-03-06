Происшествия

В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел дом

Происшествия 06.03.2023 17:03
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06.03.2023 17:03


Сегодня, 6 марта около 15.00 в поселке Горьковский Советского района Волгограда сгорел жилой дом. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, пожар вспыхнул в части поселка, где располагаются цыганские дома, на улице Лихой. Пламенем охватило деревянное здание, была опасность, что огонь перекинется на рядом стоящие дома.

– Соседи помогали тушить дом, пока не приехали пожарные, носили воду в кастрюлях и ведрах, – рассказали волгоградцы. – Но дом сгорел дотла.

По словам жителей поселка, на улицах, где живут цыгане, газифицирована лишь часть домов. Остальные отапливаются с помощью железных печек-буржуек.

В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 14.42.

– Горел дом размером 8 на 8 метров по всей площади, – рассказали в ведомстве. – Пожарные расчеты ПСЧ-4 справились с огнем в 15-24 ч.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Причина пожара устанавливается.

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